Häusliche Gewalt während Coronakrise Thema im Innenausschuss

Der Innenausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses befasst sich heute zum wiederholten Mal mit der Corona-Krise und den Eindämmungsmaßnahmen. Dabei wird es voraussichtlich auch um die Kontrollen der Polizei in den vergangenen Tagen und am Wochenende gehen. Eine Rolle dürfte auch der anstehende 1. Mai und mögliche Protestveranstaltungen spielen.

In einem weiteren Punkt der Tagesordnung geht es um das Problem der häuslichen Gewalt, also vor allem Männer, die ihre Frauen verprügeln sowie Eltern, die ihre Kinder schlagen. Hier gibt es Befürchtungen und zum Teil auch Zahlen, nach denen es mehr Fälle angezeigter Gewalttaten gibt. Bei der Polizei gehen besonders seit Mitte März deutlich mehr Notrufe zu dem Thema ein. Wöchentlich seien es mehr als 300 solcher Anrufe, hieß es. Vom 16. März bis 19. April rückten Polizisten zu 1580 Einsätzen wegen Gewaltverdachts in Familien aus.