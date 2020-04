Freibad-Saison: Lösungen zur Öffnung trotz Corona gesucht

Wäre die Welt noch in Ordnung, längen Wasserfreunde bereits seit Karfreitag im Strandbad Wannsee in der Sonne. An diesem Wochenende hätten die ersten beheizten Sommerbäder in der Hauptstadt nachgezogen. An ihnen liegt es nicht, dass das neue Coronavirus zum Problem wird. «Das Wasser ist chloriert, das tötet Viren ab», sagt Oloew. Es geht wie überall um die Abstandsgebote zur Eindämmung der Pandemie. «In ein Freibad strömen pro Tag mehr als 1000 Menschen.» Zu viele.