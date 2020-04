Keine Champions-League-Finals im Volleyball in Berlin

Der Europäische Volleyball Verband (CEV) hat nun auch offiziell die für den 16. Mai in Berlin geplanten Champions-League-Finals der Frauen und Männer abgesagt. Die europäischen Wettbewerbe der Saison 2019/20 wurden für beendet erklärt, hieß es. Im März hatte der europäische Verband wegen der Coronavirus-Pandemie die Europacup-Runden zunächst unterbrochen, jetzt folgte der Abbruch.

«Die jüngsten Entwicklungen und Auflagen der Politik machten die Entscheidung nun unumgänglich, denn die Sicherheit und Gesundheit der Bevölkerung steht weiterhin an erster Stelle», hieß es am Freitag auf der Internetseite der Berlin Volleys, die ihre Heimspiele in der Max-Schmeling-Halle austragen. Die deutsche Volleyball-Bundesliga hat ihre Saison bereits vorzeitig beendet.