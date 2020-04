Brand in Wohnung in Charlottenburg: Ein Verletzter

Bei einem Brand in einer Wohnung ist in Berlin-Charlottenburg ein Mensch verletzt worden. Das Feuer brach im fünften Stock eines siebengeschossigen Wohnhauses aus, wie ein Sprecher der Feuerwehr am frühen Mittwochmorgen sagte. Demnach hatten Einrichtungsgegenstände Feuer gefangen. 22 Einsatzkräfte löschten den Brand am späten Dienstagabend innerhalb von gut eineinhalb Stunden. Zwei Bewohner wurden untersucht, einer kam mit einer Rauchgasvergiftung in eine Klinik. Die Brandursache war zunächst unklar.