Müller: Tennis spielen ist bald wieder realistisch

Beim Sport sollen die Berlinerinnen und Berliner bald wieder mehr Möglichkeiten haben. Allerdings dämpfte der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) am Donnerstag zu hohe Erwartungen: Stadionbesuche für Fußballfans oder Meisterschaften vor vollen Rängen dürfte es sobald nicht geben. Sportsenator Andreas Geisel (SPD) werde aber bei der kommenden Senatssitzung am nächsten Dienstag seine Überlegungen dazu vorstellen, was in naher Zukunft wieder realistisch erscheint, kündigte Müller an. «Ich glaube, da kann es Möglichkeiten geben, Leichtathletik zum Beispiel oder Tennis spielen», so der Regierende Bürgermeister. «Da gibt es sicherlich Spielräume, mehr Sport zuzulassen als bisher.»

Seine Grenzen hat der Sport in Zeiten der Coronakrise beim Thema Infektionsrisiko: «Was Mannschaftssportarten anbelangt, irgendeine Form von Turnierbetrieb, etwas mit größeren Zuschauerzahlen - alles in weiter Ferne, muss man ganz klar sagen», betonte Müller.