Google-Analyse: Fast zwei Drittel weniger Menschen in Berliner Parks

Den Zahlen zufolge sind die Berliner den Parks viel stärker ferngeblieben als etwa die Menschen in Hamburg (minus 34 Prozent). Die Nutzung von Bussen und Bahnen sei in Berlin seit Beginn der Corona-Krise um 70 Prozent gesunken. Am meisten leiden Einkaufszentren , Restaurants, Cafés, Museen und Kinos an den Maßnahmen. Laut Google hatten sie am vergangenen Sonntag im Durchschnitt 83 Prozent weniger Gäste als noch Mitte Februar. Viele dieser Einrichtungen sind zurzeit geschlossen.