Joachim Riecker wird neuer Sprecher von Grütters

Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) bekommt einen neuen Sprecher. Joachim Riecker, bisher stellvertretender Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, übernimmt das Amt am 1. April von seinem Vorgänger Hagen Philipp Wolf. Wolf kündigte am Sonntag nach langer Krankheit an, er werde voraussichtlich im Sommer andere Aufgaben im Leitungsbereich der Behörde übernehmen. Leiter des Kommunikationsstabes bleibt Robin Mishra, der in der Abwesenheit Wolfs auch als Sprecher von Grütters agierte.

