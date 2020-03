Polizei überprüft Parks: Verstöße gegen Corona-Regeln

Am Freitag habe sich bei einer Kontrolle drei betrunkener Männer in Prenzlauer Berg ein 18-Jähriger sofort aggressiv verhalten, so die Polizei am Samstag. Er habe behauptet, an Corona erkrankt zu sein und zwei Polizisten absichtlich angehustet. Diese Aussage nahm er der Polizei zufolge später zurück. Die Ermittlungen dauern an.