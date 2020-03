Geschlossene Goethe-Institute stellen Kurse online

Angesicht der Schließung zahlreicher Stützpunkte für Publikumsverkehr in vielen Ländern in Folge der Coronakrise stellt das Goethe-Institut Kursangebote online. Darunter finden sich digitale Sprach- und Bildungsprogramme, die es auch von zuhause aus ermöglichen, Deutsch zu lernen oder sich fortzubilden, wie das für die kulturelle Repräsentanz Deutschlands im Ausland zuständige Institut am Mittwoch in Berlin mitteilte. Die Angebote richten sich an Kinder und Jugendliche, Deutschlerner sowie Lehrkräfte für Deutsch.

«Covid-19 stellt unsere Gesellschaft und insbesondere den Bildungssektor vor neue Herausforderungen», sagte Generalsekretär Johannes Ebert. «Schulen und Bildungseinrichtungen sind geschlossen oder mussten den Betrieb für den Publikumsverkehr einstellen, darunter auch zahlreiche Goethe-Institute.» Von den 157 Instituten in 98 Ländern waren zuletzt rund 90 für Publikum geschlossen.