Nächtlicher Applaus für Helfer der Corona-Krise

Zusammenhalt und Anerkennung: Mit Applaus von den Balkonen und aus geöffeneten Fenstern haben Berliner am Freitagabend (20. März 2020) in mehreren Stadtteilen den Helfern in der Corona-Krise gedankt.

Gegen 21 Uhr brandete Beifall in einigen Straßenzügen im Prenzlauer Berg und in Kreuzberg auf. Einzelne Menschen oder ganze Familien versammelten sich auf den Balkonen oder lehnten sich aus den Fenstern und applaudierten für ein paar Minuten. Vereinzelt ware Jubelrufe zu hören.

Ganz Europa bedankt sich bei den Helfern Seit Tagen bekunden Bürger an vielen Orten Europas ihre Solidarität mit den Helfern, die unter erschwerten Bedingungen gegen eine weitere Ausbreitung des Virus kämpfen, Kranke betreuen und die Versorgung mit Gütern des täglichen Bedarfs aufrechterhalten.

Transparente am Vivantes-Klinikum in Tempelhof Schon tagsüber hatten die Berliner mit Grußbotschaften auf Transparenten bei den Mitarbeitenden in Krankenhäusern für ihren Einsatz in der Corona-Krise bedankt. Am Vivantes-Klinikum im Berliner Stadtteil Tempelhof etwa hing am Freitag ein Transparent mit der Aufschrift: «Respekt und Anerkennung für das was ihr leistet». Auf einem weiteren Plakat am Eingang des Krankenhauses stand: «Ein herzliches Dankeschön dem gesamten Krankenhaus-Personal».

«Bleibt alle gesund, eisern und stark!» In Stadtteil Köpenick hingen Fans des dort ansässigen Fußball-Bundesligisten 1. FC Union Berlin an mehreren Stellen Transparente auf - auf einem stand: «Krankenhaus, Pflegeheim, Supermarkt - bleibt alle gesund, eisern und stark!»

