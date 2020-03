Bodenverkehrsdienste in Berlin verschieben Tariferhöhung

Die Beschäftigten der Bodendienstleister an den Berliner Flughäfen müssen wegen der Coronakrise länger auf ihre vereinbarte Lohnerhöhung warten. «Das Verhandlungsergebnis vom 3. März 2020 für die rund 2000 Beschäftigten der Bodenverkehrsdienste auf den Flughäfen Tegel und Schönefeld muss aufgrund der aktuellen Situation angepasst werden», teilte die Gewerkschaft Verdi am Donnerstag mit. «Daher wurde am gestrigen Mittwoch, dem 18. März 2020 erneut verhandelt.»

In der Tarifrunde hatten sich beide Seiten auf eine Lohnerhöhung von insgesamt 400 Euro in mehreren Stufen bis zum 1. Januar 2022 geeinigt. Die erste Stufe in Höhe von 150 Euro war bereits für diesen Monat geplant und ist nun auf den 1. Januar 2021 verschoben worden. «Dort werden die Gehälter um monatlich 225 € erhöht. Eine zweite Erhöhung erfolgt dann zum 1. Januar 2022. Hier gibt es dann die weiteren 175 € monatlich mehr.»

Die Arbeitgeberseite äußerte sich am Donnerstag zufrieden: «Wir sind froh, dass wir uns mit der Verdi so kurzfristig auf eine Anpassung des Vergütungstarifvertrags einigen konnten», teilte sie mit. Die Änderungen waren demnach nötig geworden, weil der Luftverkehr an den beiden Standorten massiv eingebrochen ist. «Die Passagierzahlen sind in Berlin/Brandenburg um mehr als 75 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gesunken», teilte Verdi mit.

Die Bodenverkehrsdienste werden an den beiden Hauptstadtflughäfen von den Unternehmen Wisag, Aeroground und Swissport durchgeführt. Die betroffenen Mitarbeiter sind bei ihnen beschäftigt und kümmern sich unter anderem um den Check-in sowie das Be- und Entladen der Flugzeuge.