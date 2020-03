SPD-Chef: Trump handelt asozial

In der Auseinandersetzung um die Tübinger Impfstoff-Firma CureVac hat SPD-Chef Norbert Walter-Borjans US-Präsident Donald Trump scharf kritisiert.

Am Wochenende hatte es Berichte gegeben, wonach die USA exklusiv die Rechte an einem Impfstoff gegen das Coronavirus von CureVac erwerben wollten. Kanzlerin Angela Merkel betrachtet die Auseinandersetzung mit den USA aber inzwischen als beendet. Sie verwies am Montag unter anderem auf Äußerungen des Unternehmers Dietmar Hopp und der Firmenspitze, wonach ein Exklusivvertrag etwa mit den USA für einen Corona-Impfstoff für CureVac nicht in Frage komme.