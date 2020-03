Charlottenburg: Flüchtlingsunterkunft in Berlin unter Quarantäne

In Berlin ist wegen eines bestätigten Coronavirus-Falls erstmals eine Flüchtlingsunterkunft unter Quarantäne gestellt worden. Von der auf 14 Tage angesetzten Maßnahme seien 135 Menschen in der Charlottenburger Einrichtung betroffen, sagte der Sprecher der Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales, Stefan Strauß, am 12. März 2020 auf Anfrage. Zuvor hatte der RBB darüber berichtet.

Laut Strauß hat Senatorin Elke Breitenbach (Linke) den bestätigten Fall bei einem geflüchteten Menschen am Vormittag im Abgeordnetenhaus bekanntgegeben. Der infizierte Patient - Alter und Geschlecht wurden nicht bekanntgegeben - sei in einem Krankenhaus isoliert. Seit wann die Infektion bestätigt ist und seit wann die Geflüchteten unter Quarantäne stehen, war zunächst nicht bekannt. Man sei in enger Absprache mit dem Gesundheitsamt, betonte Strauß.

Laut RBB hat in der Flüchtlingsunterkunft jede Wohnung ein eigenes Bad, daher sei die Quarantäne vor Ort gut durchzuführen. Betroffen seien auch viele Kinder. Breitenbach betonte nach Senderangaben, dass Geflüchtete standardmäßig bei ihrer Ankunft in der Stadt untersucht und bei Verdacht auch auf Sars-CoV-2 getestet würden.

