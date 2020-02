Senator: Konzept gegen Rechtsradikale im öffentlichen Dienst

Nachdem erneut ein Rechtsextremismus-Verdacht bei einem Berliner Polizisten aufgetaucht ist, will Innensenator Andreas Geisel (SPD) das Problem noch offensiver angehen. «Die Innenverwaltung hat ein Konzept zur Bekämpfung rechtsextremistischer Tendenzen im öffentlichen Dienst erarbeitet», teilte die Pressestelle von Geisel am Donnerstag über Twitter mit. In den nächsten Wochen werde er das Konzept gemeinsam mit Gewerkschaften, der Polizei und der Feuerwehr vorstellen.

Am Mittwoch war bekannt geworden, dass ein aus Hessen nach Berlin gewechselter Polizist in der Vergangenheit in einer Chatgruppe Sprüche und Bilder mit rechtsextremistischem Hintergrund ausgetauscht haben soll. Gegen Mitglieder dieser Chatgruppen wird in Hessen seit Längerem ermittelt. Am 7. Februar hatte die Berliner Polizei die Wohnung und den Arbeitsplatz des Kollegen durchsucht. Nach Zeitungsberichten soll es sich um einen 35-jährigen Oberkommissar aus dem Abschnitt 35 in Wedding handeln, der im vergangenen Jahr nach Berlin gekommen sein soll.

Gegen Berliner Polizisten wurden im vergangenen Jahr 17 interne Disziplinarverfahren wegen möglicher rechtsmotivierter Taten eingeleitet. Bei der Berliner Polizei arbeiteten Ende 2017 rund 25 000 Menschen, davon rund 17 500 Polizeibeamte.