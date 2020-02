70. Berlinale beginnt mit «My Salinger Year»

In Berlin beginnen heute die Internationalen Filmfestspiele. Eröffnet wird die Berlinale mit der Buchverfilmung «My Salinger Year» des Regisseurs Philippe Falardeau. Die Hauptrollen spielen Margaret Qualley («Once Upon a Time in Hollywood») und Sigourney Weaver («Alien»).

Die Berlinale zählt neben Cannes und Venedig zu den wichtigsten Filmfestivals der Welt. Bis zum 1. März werden rund 340 Filme gezeigt. Erstmals leiten der Italiener Carlo Chatrian und die Niederländerin Mariette Rissenbeek das Festival. Sie sind die Nachfolger des langjährigen Direktors Dieter Kosslick.