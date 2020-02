ITB Berlin ausgebucht

Die weltweit größte Reisemesse ITB Berlin ist mit rund 10 000 Ausstellern aus gut 180 Ländern ausgebucht.

Auf dem Messegelände stehen den Angaben zufolge zusätzliches medizinisches Fachpersonal und Notfallkräfte bereit, außerdem würden die Sanitäreinrichtungen in höherer Frequenz gereinigt und desinfiziert. «Wir stehen in laufendem Kontakt mit Gesundheitsbehörden und werden alle empfohlenen Maßnahmen treffen, sofern es notwendig ist», sagte Ruetz. Insgesamt sei der Anteil der Teilnehmer aus China gering. Gut 50 Aussteller haben zugesagt, die vor allem im China-Pavillon in Halle 26 untergebracht sind.

ITB auch in Zeiten von Flugscham beliebt

Ein Großteil der chinesischen Messestände werde außerdem von Personal aus Deutschland oder anderen europäischen Ländern besetzt, so Ruetz. «Unsere voll belegten Messehallen zeigen deutlich: Auch in Zeiten, die von Flugscham, Overtourism, Klimawandel und dem Coronavirus gekennzeichnet sind, bleibt die ITB Berlin der Mittelpunkt der Reisebranche mit internationaler Strahlkraft.» Partnerland der ITB ist in diesem Jahr der Oman. Die Messe ist ab dem 4. März an den ersten drei Tagen für Fachbesucher geöffnet, am Wochenende danach auch für Publikum. Im vergangenen Jahr zählte die Messe Berlin insgesamt rund 160 000 Besucher.