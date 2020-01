Lars Eidinger posiert mit Luxustasche vor Obdachlosen

Eine Tasche aus Rindsleder, die aussieht wie eine Aldi-Tüte und 550 Euro kostet? Ja, die gibt es wirklich - und sie hat Schauspieler Lars Eidinger am Wochenende heftige Kritik eingebracht. Eidinger hat die Tasche zusammen mit dem Designer Philipp Bree entworfen. Im Netz ist ein Foto von ihm zu sehen, wie er damit vor einem Obdachlosen-Nachtlager posiert. Ob es sich um ein echtes handelte, war zunächst unklar. Das Foto erhitzte die Gemüter auf Twitter - zahlreiche User äußerten sich kritisch.

Eidinger selbst reagierte zunächst nicht auf die Kritik - auf seinem Instagram-Account postete er am Sonntag zuletzt ein Hotelbett. In einem Interview mit dem «Tagesspiegel» hatte er zuvor über die Tasche gesagt: «Das ist überhaupt nicht als Luxusartikel gedacht, sondern eher als Hommage an die Dinge des täglichen Gebrauchs.» Von der Tasche soll es eine limitierte Auflage von 250 Stück zu kaufen geben.