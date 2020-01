Volles Wochenende: Berliner Polizei bekommt Unterstützung

Libyenkonferenz, Grüne Woche und Fußball: Der Berliner Polizei steht ein vollgepacktes Wochenende bevor. «Wir bekommen zur Unterstützung Einsatzkräfte vom Bund und anderen Bundesländern», sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage. Angaben zu deren Anzahl und Einsatzbereichen konnte die Behörde zunächst nicht machen, auch zu Sicherheitsvorkehrungen verrät sie nichts.

Auf Einladung von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) werden zahlreiche ausländische Politiker in der Hauptstadt erwartet - die Libyenkonferenz ist am Sonntag. Die Maßnahmen der Polizei dazu begännen aber bereits am Samstag mit der Anreise der Gäste und endeten am Montag mit deren Abreise, sagte der Polizeisprecher. Punktuell könne es durch die Fahrten der Politiker zu Beeinträchtigungen im Verkehr kommen, etwa am Flughafen Tegel und im Regierungsviertel.