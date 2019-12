Bei einem Wohnungsbrand in Charlottenburg am Freitag (27. Dezember 2019) hat sich ein Mensch durch einen Sprung vom Balkon retten können.

Er sprang in ein Sprungpolster der Feuerwehr, wie ein Sprecher sagte. Demnach war der Brand in einer Wohnung in der fünften Etage eines neungeschossigen Wohnhauses ausgebrochen. Die gerettete Person wurde von einem Notarzt behandelt und in ein Krankenhaus gebracht. Eine weitere Person kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus.