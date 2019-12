Berliner Grundschüler sollen mehr Bio-Essen bekommen

Mehr Bio-Essen an Berliner Grundschulen geplant: Catering-Unternehmen sollen bei der Zubereitung von Schulessen schrittweise mehr Bio-Lebensmittel verwenden. Bis Sommer 2021 soll der Anteil auf 50 Prozent wachsen. Diese Änderung ist Teil der Ernährungsstrategie, die Verbraucherschutzsenator Dirk Behrendt (Grüne) am Mittwoch im Roten Rathaus vorgestellt hat.

Besseres Essen an Schulen und in öffentlichen Einrichtungen wie Krankenhäusern ist zentraler Bestandteil der Ernährungsstrategie. Sie wurde am Dienstag vom Senat verabschiedet. An der Erarbeitung in den vergangenen Jahren war der Ernährungsrat beteiligt. Dem Gremium gehören unter anderem Erzeuger und Restaurantbetreiber an.