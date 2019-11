Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin

Ku'damm: 140 000 LED-Lämpchen bringen Weihnachtsstimmung

Der Kurfürstendamm in Berlin erstrahlt ab Mittwochabend wieder hell und weihnachtlich. Rund 140 Kilometer Lichterketten mit 140 000 LED-Lämpchen schmücken in diesem Jahr den Straßenzug, wie der Initiator, die AG City am Mittwoch mitteilte.

Auf einer Strecke von 4,5 Kilometern zwischen Rathenauplatz und Wittenbergplatz funkeln 554 beleuchtete Bäume, Laternen mit Sternen und Figuren wie Bär, Nussknacker und Schneemann. Neu ist laut AG City in diesem Jahr, dass statt Glühlampen LEDs, die weniger Energie verbrauchen, eingesetzt werden. Die weihnachtliche Beleuchtung kostet rund 600 000 Euro und wird durch die Senatswirtschaftsverwaltung und Sponsorengelder finanziert.

