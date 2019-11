Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin

Hentke holt zweiten Titel bei Kurzbahn-DM der Schwimmer

Schmetterling-Spezialistin Franziska Hentke hat sich bei den deutschen Kurzbahn-Meisterschaften ihren zweiten Titel gesichert. Die 30-Jährige wurde am Freitag über 400 Meter Lagen ihrem Favoritinnenstatus gerecht und siegte in Berlin auf ihrer Nebenstrecke in 4:33,10 Minuten. Bereits im Vorjahr war Hentke über 400 Meter die Schnellste gewesen.

Bei den Männern gewann Marius Zobel, der wie Hentke für den vom deutschen Teamchef Bernd Berkhahn betreuten SC Magdeburg schwimmt. Der 19-Jährige schlug nach 4:07,40 Minuten und war damit 13 Hundertstelsekunden schneller als der zweitplatzierte Fynn Minuth. Dritter wurde Ramon Klenz, der sich am Vortag über 200 Meter Schmetterling den Titel geholt hatte.