Schulen können Geld aus Digitalpakt jetzt abrufen

Rund neun Monate nach der Verständigung von Bund und Ländern auf einen Digitalpakt für die Schulen kann in Berlin das erste Geld fließen.

Damit könnten öffentliche Schulen nunmehr ihre neuen Medienkonzepte umsetzen, teilte Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) am Donnerstag, den 7. November 2019 mit. «Neben dem Schulbau und der Lehrkräftegewinnung ist die Digitalisierung für mich ein zentrales Thema in dieser Wahlperiode», erklärte sie. «Mit den Mitteln aus dem Digitalpakt wollen wir die digitale Infrastruktur in den Schulgebäuden umfassend verbessern.»