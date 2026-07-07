Zeugnisvergabe: Sorgentelefone beraten am Mittwoch

Am kommenden Mittwoch (8. Juli 2026) sind Pädagoginnen und Pädagogen von 12 bis 18 Uhr über die Sorgentelefone erreichbar. Sie geben Hinweise und Tipps zum Umgang mit enttäuschenden Zeugnissen und helfen dabei, die Ereignisse einzuordnen. Neben den Sorgentelefonen gibt es ebenfalls Ansprechpartner in den Schulpsychologischen und Inklusionspädagogischen Beratungs- und Unterstützungszentren (SIBUZ).