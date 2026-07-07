Zeugnisvergabe: Sorgentelefone beraten am Mittwoch

Zeugnisvergabe

Die Klassenlehrerin übergibt das Zeugnis eines Schülers. (Archivbild)

© dpa

Bevor die Sommerferien starten, steht die Zeugnisvergabe an. Auch diesmal werden wieder Sorgentelefone für Eltern, Schülerinnen und Schüler angeboten.

Am kommenden Mittwoch (8. Juli 2026) sind Pädagoginnen und Pädagogen von 12 bis 18 Uhr über die Sorgentelefone erreichbar. Sie geben Hinweise und Tipps zum Umgang mit enttäuschenden Zeugnissen und helfen dabei, die Ereignisse einzuordnen. Neben den Sorgentelefonen gibt es ebenfalls Ansprechpartner in den Schulpsychologischen und Inklusionspädagogischen Beratungs- und Unterstützungszentren (SIBUZ). 

Nummern der Sorgentelefone

Autor:in: BerlinOnline
Quelle: Pressemitteilung der Senats­verwaltung für Bildung, Jugend und Familie
Veröffentlichung: 7. Juli 2026
Letzte Aktualisierung: 7. Juli 2026

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