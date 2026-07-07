Zeugnisvergabe: Sorgentelefone beraten am Mittwoch

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U16-Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus am 11. September
Berliner Kids können eigene Wahllokale organisieren, Stimmzettel drucken und mit Politikern diskutieren. Was hinter der U16-Wahl steckt. mehr
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Bevor die Sommerferien starten, steht die Zeugnisvergabe an. Auch diesmal werden wieder Sorgentelefone für Eltern, Schülerinnen und Schüler angeboten.
Am kommenden Mittwoch (8. Juli 2026) sind Pädagoginnen und Pädagogen von 12 bis 18 Uhr über die Sorgentelefone erreichbar. Sie geben Hinweise und Tipps zum Umgang mit enttäuschenden Zeugnissen und helfen dabei, die Ereignisse einzuordnen. Neben den Sorgentelefonen gibt es ebenfalls Ansprechpartner in den Schulpsychologischen und Inklusionspädagogischen Beratungs- und Unterstützungszentren (SIBUZ).