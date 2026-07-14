Neues Kriminalinstitut wird in Johannisthal gebaut

!Nahaufnahme einer Berliner Polizeiuniform mit Ärmelabzeichen, weitere Einsatzkräfte unscharf im Hintergrund.

Symbolbild

© dpa

Die Berliner Polizei erhält ein neues Kriminaltechnisches Institut (KTI). Es entsteht für 190 Millionen Euro in Johannisthal auf dem Gelände Groß-Berliner Damm 78, wie Innensenatorin Iris Spranger (SPD) mitteilte.

"Der Neubau ist essenziell für eine moderne Kriminalitätsbekämpfung und die Sicherheit in der Hauptstadt", erklärte sie. Das derzeitige Gebäude des KTI am Tempelhofer Damm in Tempelhof sei nicht mehr ausreichend für die hohen Anforderungen an die kriminaltechnische Arbeit. Laborkapazitäten und technische Infrastruktur reichten nicht mehr aus. Daher sei der Neubau dringend notwendig. Das Geld dafür stammt aus dem Sondervermögen Infrastruktur des Bundes.

Autor:in: dpa
Quelle: Pressemitteilung der Senatskanzlei Berlin
Veröffentlichung: 14. Juli 2026
Letzte Aktualisierung: 14. Juli 2026

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