Neues Kriminalinstitut wird in Johannisthal gebaut

"Der Neubau ist essenziell für eine moderne Kriminalitätsbekämpfung und die Sicherheit in der Hauptstadt", erklärte sie. Das derzeitige Gebäude des KTI am Tempelhofer Damm in Tempelhof sei nicht mehr ausreichend für die hohen Anforderungen an die kriminaltechnische Arbeit. Laborkapazitäten und technische Infrastruktur reichten nicht mehr aus. Daher sei der Neubau dringend notwendig. Das Geld dafür stammt aus dem Sondervermögen Infrastruktur des Bundes.