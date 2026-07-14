Neues Kriminalinstitut wird in Johannisthal gebaut

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Programm zur Frauenförderung an Hochschulen wird verlängert
"Patriarchale Strukturen" und ungleiche Bewertungen: Warum mehr als 3,5 Millionen Euro jährlich in die Förderung von Frauen an Hochschulen fließen. mehr
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Die Berliner Polizei erhält ein neues Kriminaltechnisches Institut (KTI). Es entsteht für 190 Millionen Euro in Johannisthal auf dem Gelände Groß-Berliner Damm 78, wie Innensenatorin Iris Spranger (SPD) mitteilte.
"Der Neubau ist essenziell für eine moderne Kriminalitätsbekämpfung und die Sicherheit in der Hauptstadt", erklärte sie. Das derzeitige Gebäude des KTI am Tempelhofer Damm in Tempelhof sei nicht mehr ausreichend für die hohen Anforderungen an die kriminaltechnische Arbeit. Laborkapazitäten und technische Infrastruktur reichten nicht mehr aus. Daher sei der Neubau dringend notwendig. Das Geld dafür stammt aus dem Sondervermögen Infrastruktur des Bundes.