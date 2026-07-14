Programm zur Frauenförderung an Hochschulen wird verlängert

Frauen hätten ein individuelles Recht auf gleiche Chancen auf eine akademische Karriere wie Männer, betonte Czyborra. "Und wir wissen, dass wir immer noch strukturell da auch Barrieren haben, dass Leistungen von Frauen anders bewertet werden als die von Männern." Solche Nachteile müssten mit dem Förderprogramm, für das jährlich 3,57 Millionen Euro bereitstehen, ausgeglichen werden. Zu den Instrumenten zählten etwa bestimmte Berufungsregularien für Professuren, Gastprofessuren, Mentoring-Programme, Coaching, Netzwerkbildung, Gleichstellungsbeauftragte und gezielte Nachwuchsförderung.