Testprojekt: "Haltestelle der Zukunft" in Mitte

Nach Angaben von Vorstandschef Henrik Falk möchte die BVG gemeinsam mit den Fahrgästen herausfinden, welche Funktionen im Alltag einen echten Mehrwert bieten und wie sich Haltestellen künftig weiterentwickeln lassen. "Unsere Fahrgäste sollen sich dort gut informiert, gut orientiert und vor allem sicher fühlen." Die Test-Phase dauert demnach einige Monate. Fahrgäste können ihre Meinung direkt per QR-Code an der Haltestelle mitteilen und so Hinweise für mögliche zukünftige Entwicklungen geben. Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) betonte, die Wartehalle zeige, dass Berlin ein Standort für Innovationen, Kreativität und modernen Bürgerservice ist. Ziel sei, die Sicherheit und die Informationslage für Fahrgäste zu verbessern.