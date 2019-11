Senat plant zur Müllvermeidung Kaufhäuser und Pfandsystem

In Berlin sollen nach Plänen des Senats neuartige Kaufhäuser für gebrauchte Waren entstehen. Auch ein Pfandsystem für Kaffeebecher ist geplant.

Dort sollen nicht nur Möbel, Kleidung, Elektrogeräte oder Geschirr verkauft, sondern auch repariert werden, wie Umweltsenatorin Regine Günther (Grüne) am Dienstag ankündigte. Sie hofft, dass es in zwei Jahren bis zu vier solcher Kaufhäuser gibt, ein Partner dabei könne die BSR sein. Das Vorhaben ist Teil einer Strategie des rot-rot-grünen Senats zur stärkeren Müllvermeidung. In dem Zusammenhang ist als Modellprojekt auch ein Pfandsystem für Kaffeebecher geplant. Es soll auf der Stadtbahn zwischen West- und Ostkreuz sowie entlang der U2 aufgebaut werden.