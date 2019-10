Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin

Taifun: Deutsches Symphonie-Orchester sagt Konzerte ab

Wegen des Taifuns «Hagibis» über Japan hat das Deutsche Symphonie-Orchester (DSO) zwei Konzerte auf seiner aktuellen Asien-Tournee abgesagt. Die Auftritte am vergangenen Sonntag und an diesem Montag in Seoul seien gestrichen worden. Das Orchester habe nicht aus Tokio in Richtung Südkorea abfliegen können, sagte Orchesterdirektor Alexander Steinbeis der Deutschen Presse-Agentur.

Die Musiker seien wohlauf, das Orchester setze an diesem Dienstag die Tournee in Richtung China fort. Dort sind Konzerte in Peking, Nanjing und Shanghai unter Leitung von Chefdirigent Robin Ticciati geplant. Wegen des Taifuns hatte das DSO seinen einwöchigen Aufenthalt in Tokio wegen erheblicher Störungen im Flugverkehr verlängern müssen. Für rund 120 Musiker und Begleiter habe man dabei neue Unterkunft finden müssen.