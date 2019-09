Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin

«Mamma Mia»: Abba-Musical in Berlin wieder angelaufen

Das Erfolgsmusical «Mamma Mia» mit den Hits der schwedischen Band Abba ist erneut in Berlin angelaufen. Zur Premierenfeier der Wiederaufführung kamen am Sonntagabend auch zahlreiche Prominente ins Theater des Westens nahe dem Bahnhof Zoo. Darunter waren Berlins Regierender Burgermeister Michael Müller, der Comedian Oliver Kalkove und viele Schauspieler. Das Musical von 1999 wurde inzwischen weltweit von 60 Millionen Besuchern in 16 verschiedenen Sprachen gesehen und gehört. Auch die Verfilmung mit Meryl Streep und Pierce Brosnan von 2008 wurde ein Erfolg.

