Ballonflucht aus DDR 1979: Familie lehnt DDR-Nostalgie ab

Sie riskierten ihr Leben, um der verhassten DDR-Diktatur zu entkommen. 40 Jahre später ist die Flucht mit dem Ballon eine Legende. Und die Protagonisten sehen die DDR mit unveränderter Einschätzung.

Die Thüringer Familie Strelzyk, die 1979 mit einem Heißluftballon die innerdeutschen Grenze überwand und in die Bundesrepublik floh, schüttelt über jegliche Form von nostalgischer DDR-Erinnerung den Kopf. «Ich kann mich damit überhaupt nicht anfreunden», sagte Frank Riedmann (56), der die Flucht als Jugendlicher mitmachte und später seinen Nachnamen änderte, am 12. September 2019 in Berlin. «Ich kann aus meiner Sicht sagen: Ich brauche das nicht nochmal.» Vielleicht hätten die Menschen, die jetzt Positives in der DDR sehen würden, «nicht Bekanntschaft mit der Staatssicherheit gemacht», betonte er, begleitet von seiner Mutter und seinem Bruder.