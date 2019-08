Die Möpse dürfen nicht rennen: Herrchen laufen ohne Hunde

Zum zehnten und letzten Mal sollten die Möpse in Berlin zum Wettlauf antreten. Für die «Spaßveranstaltung» aber war es zu heiß - zumindest nach Ansicht des Veterinäramts. Zwischenzeitlich gab es auch eine ganz andere Idee.

Berlin (dpa) - Zu heiß für die Vierbeiner: Das urteilte das Berliner Veterinäramt am Samstag vor dem geplanten Mopsrennen in Lichtenrade. Bei Temperaturen über 30 Grad sollten dort eigentlich 95 Hunde gegeneinander angetreten. Das Wettrennen auf der 50-Meter-Strecke gehört zum traditionellen Mopstreffen, das seit zehn Jahren in der Hauptstadt stattfindet. Wie Organisator Thomas Zupan sagte, wurde der Wettlauf jedoch wegen der hohen Temperaturen verboten.