Baumaterialien brennen am Tiergarten: Rauchsäule sichtbar

Dunkle Rauchsäule über Berlin-Charlottenburg: Auf einer Baustelle am Tiergarten haben am Dienstagnachmittag Baumaterialien gebrannt. Etwa zwei Quadratmeter der Materialien seien im zehnten Stock eines zwölfgeschossigen Gebäudes in Brand geraten, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte. Das Gebäude, in dem sich auch das DIN-Konferenzzentrum befindet, wird demnach derzeit umgebaut. Zunächst waren keine Verletzten bekannt.

