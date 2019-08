Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin

Eine Verletzte bei Wohnungsbrand in Marienfelde

Eine Frau ist bei einem Wohnungsbrand in Marienfelde verletzt worden. Die Mieterin der Hochhauswohnung in der Hildburghauser Straße kam mit Rauchgasvergiftung in eine Klinik, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte.

© dpa

Demnach gingen in der Nacht zu Montag, den 26. August 2019 Einrichtungsgegenstände der Wohnung im fünften Stock eines zwölfgeschossigen Wohnhauses in Flammen auf. 40 Rettungskräfte löschten den Brand und verhinderten ein Übergreifen der Flammen. Die Wohnung brannte jedoch aus. Was das Feuer auslöste, war noch unklar.

