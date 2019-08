Müller und Wieland reisen nach Peking

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) und der Präsident des Abgeordnetenhauses, Ralf Wieland, fliegen am Samstag nach China. Anlass der fünftägigen Reise ist die seit 25 Jahren bestehende Städtepartnerschaft mit Peking. Im Mittelpunkt sollen laut Senatskanzlei der Austausch über städtische Mobilität, Wissenschaft und Digitalisierung sowie Kultur stehen.

Am Sonntag steht demnach ein Rundgang in Peking über den Platz des Himmlischen Friedens zur Verbotenen Stadt auf dem Programm. Am Montag besucht die Berliner Delegation unter anderem einen E-Bus-Hersteller, Startup-Unternehmen und die Pekinger Oper.