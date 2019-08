Neuer Bußgeldkatalog: Bis zu 120 Euro für weggeworfene Zigarettenkippe

Wer achtlos Zigarettenkippen auf Bürgersteig oder Straße wirft, wird in Berlin demnächst deutlich stärker zur Kasse gebeten.

Nach dem neuen Bußgeldkatalog, den der Senat am 20. August 2019 auf den Weg brachte, werden für so «entsorgte» Kippen, Kaugummis oder Einwegbecher künftig bis zu 120 Euro Bußgeld fällig. Hundekot auf dem Bürgersteig kann bis zu 300 Euro kosten, in Grünanlagen sogar bis zu 1500 Euro.