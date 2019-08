Mutter stürzt sich aus 4. Stock des Jugendamts

Ein Sturz vom Balkon hat am Dienstagmittag Passanten in Hellersdorf geschockt: Eine Frau sprang aus großer Höhe aus dem Jugendamt. Warum?

Berlin (dpa) - Eine junge Mutter hat sich am Dienstagmittag aus großer Höhe vom Balkon des Jugendamts in Hellersdorf gestürzt. Sie überlebte den Sprung aus dem 4. Stock in der Riesaer Straße, teilte das Bezirksamt mit. Die Frau kam nach einer Notarzt-Behandlung ins Berliner Unfallkrankenhaus.