Sportsenator Geisel wünscht sich nationale Olympia-Bewerbung

Berlins Innen- und Sportsenator Andreas Geisel (SPD) hat die Bundesregierung dazu aufgefordert, sich zu einer deutschen Olympia-Bewerbung zu bekennen.

«Wir brauchen solche großen Ereignisse, wir brauchen eine nationale Bewerbung», sagte Geisel am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Berlin. Dabei stellte der 53-Jährige klar, dass es nicht nur um eine künftige Bewerbung der Hauptstadt gehe. «Vor dem Hintergrund gescheiterter Bewerbungen macht es wenig Sinn, da jetzt vorzupreschen», sagte Geisel.

Am Wochenende finden in Berlin die Finals 2019 statt. In zehn Sportarten werden deutsche Meister gesucht, mehr als 3300 Athleten sind dabei, insgesamt gibt es 202 Entscheidungen. «Berlin ist eine Sportmetropole und wir können Sport-Großveranstaltungen», sagte Geisel. Das neue Format der nationalen Titelkämpfe bringt einen Hauch von Olympia nach Berlin. «Es sind nachhaltige Meisterschaften, denn wir können sie auf bestehenden Sportstätten austragen», sagte Geisel.