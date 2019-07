Grütters stärkt Filmförderung: Streaming «heißes Eisen»

Trotz sinkender Zuschauerzahlen will der Bund an der Filmförderung festhalten. Kulturstaatsministerin Grütters setzt dabei auf föderale Strukturen. Bei Festivals hat sie allerdings einen klaren Favoriten.

Grütters verwies auf wirtschaftliche Effekte der eingesetzten Mittel: «Jeder Euro in der Filmförderung zieht das Sechsfache an Folgeinvestitionen nach sich.»

Gleichzeitig verteidigte die Politikerin die kulturelle Filmförderung, die auf Bundesseite von 15 auf 28 Millionen erhöht worden sei. «Diese Filme müssen nicht jedem gefallen, sie dürfen eine Zumutung sein, anstrengend, sperrig», sagte Grütters. Nur so entstehe Fortschritt. «Nur so, mit kritischen Positionen, halten wir unsere Demokratie wach.»

Mit Blick auf Streaming-Angebote kündigte die Kulturstaatsministerin mehr Flexibilität an. So bezeichnete sie die Kino-Auswertung von Filmen als «ganz heißes Eisen». Das Kino solle als exklusiver Auswertungsort gestärkt werden. «Andererseits wissen wir, dass hochwertige Serien, und das, was in Streamingdiensten angeboten wird, auf jeden Fall grundsätzlich förderwürdig ist.»