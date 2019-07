Märchenbrunnen sprudelt wieder

Die Reparaturen am Märchenbrunnen im Volkspark Friedrichshain sind abgeschlossen, wie die Berliner Wasserbetriebe am 25. Juli 2019 mitteilten.

Die Wasserbetriebe hatten im Auftrag des Bezirks Friedrichshain-Kreuzberg die Pumpe, Elektrik und Leitungen des unter Denkmalschutz stehende Wahrzeichen des Volksparks Friedrichshain erneuert. Die Berliner Wasserbetriebe haben in diesem Jahr 146 Zier- und Tiefbrunnen, Fontänen, Wasserfälle und Planschen in acht Bezirken in ihre Pflege übernommen.