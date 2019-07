US-Botschaft in Berlin hisst Regenbogenflagge

Die Flagge ist das Symbol der LGBTQ-Community - die englische Abkürzung für lesbisch, schwul, bisexuell, transgender und queer. Auch die Skulptur eines Berliner Bären in der Botschaft war am 25. Juli 2019 in eine Regenbogenfahne eingewickelt. Eine Stellungnahme der US-Botschaft in Berlin lag zunächst nicht vor.