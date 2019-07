Hohe Temperaturen: Peta fordert Rennabsage in Hoppegarten

Dass Organisationen wie Peta Pferdesport ablehnen, ist nichts Neues. Die hohen Temperaturen kommen nun als weiteres Argument hinzu.

Dass der Renntag in Berlin abgesagt wird, scheint selbst für Hoger aber nicht in Reichweite zu sein - trotz der hohen Temperaturen und des Beispiels aus den USA. An der Ostküste wurden am vergangenen Samstag die Rennbahnen geschlossen, da der so genannte Hitze-Index das oberste Maß überschritten hatte. Andere Bahnen verschoben die Rennen in die Abendstunden. Der Renntag in Hoppegarten beginnt um 16.45 Uhr.