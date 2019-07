Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin

Kinderwagen in Hochhaus brennt

In einem Hochhaus in Berlin-Staaken ist ein Kinderwagen in Flammen aufgegangen. Wie ein Feuerwehrsprecher sagte, sei der Wagen am frühen Montagmorgen im Treppenbereich der vierten Etage eines 13-geschossigen Wohnhauses in Brand geraten. Die Feuerwehr war mit etwa 50 Einsatzkräften im Pillnitzer Weg, um den Brand zu löschen. Das Geschoss musste anschließend belüftet werden, 10 Wohnungen wurden kontrolliert, hieß es von der Feuerwehr auf Twitter. Eine Frau und ihre drei Kinder kamen vorsorglich ins Krankenhaus. Wie es zu dem Feuer gekommen war, war zunächst noch unklar.