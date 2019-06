Polizisten dürfen bei Hitze maximal auf Mütze verzichten

Polizisten in Berlin müssen bei Hitze weiterhin lange Hosen und geschlossene Schuhe tragen.

Die Gewerkschaft der Polizei wünscht sich mehr klimatisierte Räume auf den Dienststellen, wie Sprecher Benjamin Jendro auf Anfrage mitteilte. Außerdem fielen in älteren Mannschaftswagen öfter die Klimaanlagen aus. Dennoch wolle die Polizei nicht klagen: «Es geht uns bei der Hitze wie anderen Berufsgruppen auch», sagte Jendro. Hitzefrei könne es bei der Polizei aber nicht geben. «Die Beamten müssen bei jedem Wetter zum Dienst.»

