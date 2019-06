Frau stirbt bei Wohnungsbrand in Köpenick

Die Feuerwehr rückt in der Nacht in Köpenick aus. Bei den Löscharbeiten finden die Retter eine leblose Frau.

Berlin (dpa/bb) - Eine 65-Jährige ist nach einem Wohnungsbrand in Berlin-Köpenick gestorben. Feuerwehrleute entdeckten den leblosen Körper der Frau bei den Löscharbeiten in der Nacht zu Sonntag in der Alfred-Randt-Straße, wie Polizei und Feuerwehr mitteilten. Demnach versuchten Rettungskräfte eine Stunde lang, die Frau wiederzubeleben. Allerdings ohne Erfolg.