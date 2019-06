50.000 private Pistolen und Gewehre in Berlin

Zehntausende Schusswaffen sind im privaten Besitz von Berlinerinnen und Berlinern. Zugenommen hat vor allem die Zahl der sogenannten Kleinen Waffenscheine.

Am Ende des Jahres 2018 waren genau 50.290 Pistolen und Gewehre registriert, wie der Senat auf eine Anfrage des AfD-Abgeordneten Karsten Woldeit mitteilte. Ende 2013 waren es noch rund 46.000 Waffen, so dass es in fünf Jahren einen Anstieg um 9 Prozent gab. Die «Berliner Morgenpost» hatte zuerst darüber berichtet.