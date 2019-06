Aktivisten protestieren beim Bundesjägertag gegen Fuchsjagd

Zum Start des Bundesjägertages in Berlin haben Aktivisten gegen die Jagd auf Füchse protestiert. Weder aus wildbiologischer noch aus gesundheitlicher Sicht bestehe dafür ein Grund, erklärten die Initiatoren der Tierrechtsorganisation Peta. Eine Aktivistin, die Unterwäsche sowie Fuchs-Ohren und -Schwanz trug, stellte auf dem Boden liegend den Tod der Tiere in einer Falle nach. «Fuchsmassaker stoppen!», war auf einem Transparent zu lesen. Peta bezeichnet die Fuchsjagd als Jäger-«Hobby» und lehnt sie generell ab.

Der Deutsche Jagdverband (DJV) widersprach solcher Kritik. So sei die Jagd auf Raubsäuger wie Füchse zum Beispiel «eine wichtige Stellschraube, um bedrohten Arten zu helfen». Insbesondere am Boden brütende Vögel verlören sonst zu viele Eier und Küken. In der heutigen Kulturlandschaft reguliere sich die Natur nicht selbst.