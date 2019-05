Rot-Rot-Grün will Unruhe wegen Europawahl klein halten

Nach dem Absacken der SPD bei der Europawahl in Berlin steht die Aufarbeitung an. Die anderen Koalitionspartner signalisieren, wie es weitergehen soll.

Berlin (dpa/bb) - Der Triumph der Grünen und das Debakel der SPD bei der Europawahl sollen die Regierungsarbeit in Berlin nach dem Willen der rot-rot-grünen Koalition möglichst nicht beeinflussen. Alle drei Partner waren am Montag darum bemüht, mögliche negative Auswirkungen auf das Projekt «R2G» kleinzureden.

«Wir sind, glaube ich, in der rot-rot-grünen Koalition gut aufgestellt und haben nach wie vor sehr viele gemeinsame Inhalte, die wir auch für Berlin bewegen wollen», sagte Partei- und Regierungschef Michael Müller vor einer Sitzung des SPD-Landesvorstands. «Insofern gehe ich davon aus, dass die Koalitionsarbeit weitergehen wird.»

Grünen-Fraktionschefin Silke Gebel betonte, dass ihre Partei weiterhin gemeinsam auf Augenhöhe mit den anderen Partnern regieren und rot-rot-grüne Reformvorhaben gemeinsam weiterverfolgen wolle. Auch der Parlamentarische Geschäftsführer der Grünen im Abgeordnetenhaus, Daniel Wesener, plädierte dafür, «weiter an der Umsetzung des Koalitionsvertrags zu arbeiten.» Er gehe nicht davon aus, dass das Wahlergebnis die Koalitionsarbeit belasten werde.

Ähnlich äußerte sich Linke-Landeschefin Katina Schubert. «Ich gehe nach wie vor davon aus, dass wir einen Auftrag haben, dass wir einen Koalitionsvertrag haben», sagte sie. «Die Wähler erwarten, dass wir vernünftig arbeiten. Da ist keine Zeit, jetzt in Parteiquerelen zu versinken.» Die Linke-Fraktionschefs Udo Wolf und Carola Bluhm erklärten: «Es ist hilfreich und ratsam für alle, sich auf das Vereinbarte zu fokussieren.» Das gelte insbesondere für die SPD, die zuletzt mehrfach nicht abgesprochene Alleingänge gemacht habe.

Bei der Europawahl am Sonntag waren die Grünen mit 27,8 Prozent erstmals bei einer bundes- oder landesweiten Wahl stärkste Kraft in der Hauptstadt geworden. Die SPD stürzte hingegen auf 14,0 Prozent (-10) ab - ihr schlechtestes Ergebnis überhaupt in Berlin. Die Europawahl 2014 hatten die Sozialdemokraten noch gewonnen. Die Linke musste 11,9 Prozent (-4,3) Federn lassen.