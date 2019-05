Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin

Grundsteinlegung für neue Polizei-Schießstände

Die Erneuerung der Schießstände der Berliner Polizei geht voran. Für das erste der geplanten fünf neuen Einsatztrainings-Zentren in Spandau wurde am Montag der Grundstein gelegt. Zur Anlage auf dem großen Polizeigelände an der Charlottenburger Chaussee gehören zwei Schießstände mit insgesamt zwölf Schießbahnen. Sie sollen im Dezember fertig sein und ab Januar für das Üben der Polizisten benutzt werden können.

Im zweiten Bauabschnitt werden drei bestehende Schießstände saniert und erweitert. Die Baukosten betragen rund 40 Millionen Euro. Innensenator Andreas Geisel (SPD) betonte, wie wichtig eine gute Ausbildung und entsprechende Trainingsmöglichkeiten für die Polizei seien.

Die alten Schießstände der Berliner Polizei waren schon vor Jahren marode und zum Teil asbestbelastet. Von ursprünglich 74 Schießbahnen konnten die etwa 17 000 Polizisten zuletzt nur noch 11 benutzen. Geisel kündigte an, nach Fertigstellung der fünf neuen Trainingszentren würden dann 58 Schießbahnen zur Verfügung stehen.