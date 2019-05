Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin

Neue Leinenpflicht: Schärfere Kontrollen kaum zu befürchten

Trotz der seit Januar geltenden strengeren Leinenpflicht müssen Hundehalter in Berlin nach wie vor hauptsächlich in einigen Schwerpunktgebieten mit Kontrollen rechnen. Das ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur in den Bezirken mit den meisten Hunden. Welchen Erfolg oder Misserfolg die neue Regelung hat, ist der zuständigen Senatsverwaltung für Justiz jedenfalls nicht bekannt. «Dazu liegen uns derzeit keine Informationen vor», sagte Sprecher Michael Reis.

Seit 1. Januar gilt in ganz Berlin die allgemeine Leinenpflicht für Hunde in der Öffentlichkeit. Hunde, die vor dem 22. Juli 2016 gehalten wurden, sind davon ausgenommen - es sind so genannte Bestandshunde. Laut Justizverwaltung gehört dazu die Mehrheit der Berliner Hunde - 80 Prozent.